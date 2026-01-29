Подготовка будущих лидеров: Академия управления при Президенте отмечает 35-летие

Торжественное мероприятие по случаю 35-летия Академии управления при Президенте проходит во Дворце Республики.

Лукашенко поздравил коллектив Академии управления при Президенте с 35-летием со дня основания "Созданная на заре становления суверенной Беларуси, академия стала примером качества и профессионализма в подготовке руководящих кадров", - говорится в поздравлении 29.01.2026 07:05

Что делает Академию управления такой особенной? Наверняка этим вопросом задавались многие! Это настоящая система отбора и подготовки лучших из лучших. Учиться в нее приходят не просто абитуриенты с высокими баллами, но и будущие лидеры. Ведь диплом этого вуза - не просто документ об образовании. Это знак качества, лучшая инвестиция в будущее и пропуск в сообщество тех, от чьих решений зависит стабильность и развитие страны.

Учреждение выпустило 100 тыс. выпускников! Это целая армия управленцев, многие из которых сегодня руководят министерствами, ведомствами, регионами и крупнейшими предприятиями. А поздравление от Президента зачитал первый заместитель главы Администрации Владимир Перцов.

Владимир Перцов зачитал поздравление от Президента

Это прямое подтверждение особого внимания Александра Лукашенко к этому учебному заведению.

Какое торжество без церемонии награждения? На сцене сегодня те, кого по праву можно назвать архитекторами успеха Академии. Это люди, которые создавали и сейчас создают современную школу госуправления.

Валерий Мацель, завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси:

"Сегодня и преподаватели, и студенты искренне рады этому юбилею. А же рад двойне и считаю себя по-настоящему счастливым человеком. Более 15 лет я проработал в Китае, в наших посольствах, в генконсульстве, продвигая экспорт товара, услуг, привлечения инвестиций. А сейчас, придя в Академию, у меня есть такая возможность рассказать это все нашим слушателям и студентам".

Ростислав Щуровский, студент Академии управления при Президенте Беларуси:

"Перед выпускниками Академии управления при Президенте поставлена высокая планка. Лидер страны неоднократно подчеркивал, что в Академии учится золотая сотня. Это резерв будущих руководителей Беларуси. Поэтому перед нами поставлена высокая планка, высокая задача, и мы должны ее держать. Каждый, кто учится в Академии управления, по-своему патриот и профессионал в той сфере, в которой он обучается".

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Беларуси: "Академия получила статус Президентской. Благодаря видению главы государства и его наставлениям фактически был создан коллектив, который сегодня, обладая большим потенциалом, смело смотрит в будущее. И это будущее сегодня связано с развитием нашей страны. Жизнь не стоит на месте, предлагая новые вызовы. Поэтому наша задача - готовить управленцев завтрашнего дня".