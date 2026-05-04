Подготовка к 9 Мая: Минск украсят 150 масштабных тематических конструкций
Антураж победного мая уже на улицах и проспектах Минска. В основе праздничного декора - яблоневый цвет как символ Победы, символы народной памяти, ретрокадры военной хроники, в ландшафтном дизайне цветочные композиции.
Всего столицу украсят 150 масштабных арт-инсталляций и конструкций, 13 из которых новые дизайнерские разработки. На опорах освещения уже появилось более 25 тыс. флажков. К 9 Мая украсят и главные праздничные площадки.
Праздничный антураж улиц и проспектов Минска ко Дню Победы
Особую атмосферу победного мая уже можно ощутить в каждом районе Минска. Проспекты, улицы и площади изменились к празднику. Тематические арт-инсталляции, фотозоны и панно. Всего ко Дню Победы в городе-герое установят более 5 тыс. модульных конструкций.
Масштабная арт-инсталляция - у Дворца Республики. Здесь разместится символическая аллея памяти из 6-метровых колонн. На каждой информация о победном движении трех Белорусских и Прибалтийского фронтов. В декоре графические элементы, исторические справки и объемные пятиконечные звезды.
Татьяна Бугаркова, начальник отдела дизайна предприятия "Минскреклама":
"В основе лежат символы Великой Отечественной войны. Какие это символы? Это прежде всего красный цвет - цвет красного знамени, цвет мужества, цвет победы. В основе лежит золотой цвет - это золотая звезда, это символ солдатской доблести. Кроме этого, конечно, голубое небо. Понятно, это уверенность в завтрашнем дне".
На Площади Независимости появилась масштабная композиция "С Днем Победы", а фасад педагогического университета по традиции украсит тематическое панно в 40 метров. Праздничная арт-открытка победного мая состоит из 8 тыс. маленьких флажков.
Владимир Вершинин, начальник отдела производства предприятия "Минскреклама":
"Всего в городе будет установлено порядка 25 тыс. флагов. Это будут основные проспекты города, а также ярусные все композиции. Это стела, традиционно уже на проспекте Победителей, Дзержинского, проспект Независимости. Появляется новая площадка на Чижевских, 17, где открывали мельницу. Там будет интерактив - военно-патриотическая история".
Площадку у стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей украсила импровизированная мини-сцена, в качестве занавеса - военные газеты. Кулисы приглашают заглянуть в прошлое. А на фасаде Дворца спорта - 32-метровое тематическое панно в цветах государственной символики. Опоры уличного освещения также украсили праздничными арочными конструкциями.