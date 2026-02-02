Подготовка учителей-дефектологов - как грант Президента укрепит инклюзивную культуру в образовании

В Беларуси неизменно поддерживают инициативы, способные оказать реальное влияние на экономику и социальное развитие страны.

Гранты главы государства на 2026 год получили 42 специалиста. В числе лауреатов лучшие кадры в области здравоохранения, образования, культуры и молодежной политики. Все проекты нацелены на решение приоритетных государственных задач.

Важные инициативы белорусов

Преподаватель Елена Ишмуратова в профессии более 20 лет. Для завкафедрой специальной педагоги БГПУ делом жизни стала работа с детьми с особенностями развития. Грант позволит укрепить инклюзивную культуру в образовании. Он направлен на подготовку студентов - будущих учителей-дефектологов, которые будут оказывать профессиональную помощь детям с расстройствами аутистического спектра на самых ранних этапах.

Елена Ишмуратова

Елена Ишмуратова, завкафедрой специальной педагогики Института инклюзивного образования БГПУ им. Максима Танка:

"Чем раньше мы начинаем работать с детьми с особенностями, особенно с детьми с расстройствами аутистического спектра, тем больших результатов мы можем добиться. И наша задача - научить будущих учителей-дефектологов, как работать с детьми, как работать с семьей, на что обращать внимание, как построить программу обучения, потому что до этого никто такую подготовку не осуществлял. Через два года у нас будет впервые выпущена группа ребят, которые имеют вот эту узкую специализацию работы с детьми с аутизмом".

Для обучения студентов, а также проведения занятий, консультаций и диагностики с детьми есть все необходимое оборудование. К каждому ребенку применяется индивидуальный подход.

Александр Желудкевич - заведующий лабораторией физики магнитных материалов НПЦ НАН Беларуси по материаловедению. Ученый работает над исследованием особых функциональных материалов. Главная цель - с помощью химических модификаций создавать новые магнитные и керамические вещества с заданными свойствами. Эти разработки перспективны для современной микро- и наноэлектроники, а также для приборостроения.

Александр Желудкевич, завлабораторией физики магнитных материалов НПЦ НАН Беларуси по материаловедению:

"Магнитные материалы применяются везде. Если взять электротранспорт, электродвигатели - это магнитные системы. Например, та же тематика беспилотников - очень важно, чтобы двигатели были легкие, чтобы максимально были учтены массогабаритные размеры и, конечно, высокий коэффициент полезного действия".