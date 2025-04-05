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Подготовку к форуму "Великое наследие - общее будущее" обсудили в Палате представителей
Не позволить фальсифицировать историю, сохранить подвиг советского народа и передать его будущим поколениям - это цель Международного патриотического форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", который состоится в конце апреля в Волгограде.
Под председательством Игоря Сергеенко подготовку к его проведению 8 апреля обсудили в Палате представителей.
Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Мы хотим в ходе этого рабочего совещания сориентировать всех представителей по программе форума, разделить их участие по секциям, определиться с тематикой выступлений. Программой форума предусматривается участие в торжественных мероприятиях на Мамаевом кургане, проведение заседания двух секций и пленарного заседания. На первой секции рассмотрят темы по сохранению и защите исторической памяти. На второй секции - патриотическое воспитание на основе исторической памяти".
Предполагается, что участие в форуме примут руководители Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин. По итогам его проведения будет опубликовано общее заявление о целях и задачах по сохранению общей истории, адресованное всему мировому сообществу.