Подготовку к форуму "Великое наследие - общее будущее" обсудили в Палате представителей

Не позволить фальсифицировать историю, сохранить подвиг советского народа и передать его будущим поколениям - это цель Международного патриотического форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", который состоится в конце апреля в Волгограде.

Под председательством Игоря Сергеенко подготовку к его проведению 8 апреля обсудили в Палате представителей.

Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы хотим в ходе этого рабочего совещания сориентировать всех представителей по программе форума, разделить их участие по секциям, определиться с тематикой выступлений. Программой форума предусматривается участие в торжественных мероприятиях на Мамаевом кургане, проведение заседания двух секций и пленарного заседания. На первой секции рассмотрят темы по сохранению и защите исторической памяти. На второй секции - патриотическое воспитание на основе исторической памяти".