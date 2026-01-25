Подходы к реализации инвестпроектов с РФ должны быть пересмотрены - Селиверстов

Есть ли необходимость в новых интеграционных проектах между Беларусью и Россией и как оценивается динамика выполнения уже подписанных договоренностей, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов.

Динамика реализации тех проектов, которые уже подписаны, не сильно высока, считает дипломат. В числе причин - завышенные ожидания от того, что можно быстро приобрести оборудование и сформировать какой-то производственный участок, кластер. Но как оказалось, это не так просто.

Посол отметил важность окупаемости таких проектов. По его словам, опыт реализации инвестпроектов, на которые Российская Федерация выделяла порядка 105 млрд российских рублей, и путь, который страны прошли, должен быть переоценен, чтобы понимать, по какому пути двигаться дальше. "Для нас, для обычных людей, обычных граждан, чем больше будет интересных совместных проектов, тем будет лучше. Но здесь надо понимать, что этот проект должен быть быстро реализуем и окупаем, потому что на него будут затрачены деньги, в том числе государственные. Даже если это кредит, его же надо отдавать. Если потом пойдет что-то не так, могут появиться вопросы. Поэтому у нас нет права на эксперименты с государственными деньгами и времени нет, - подчеркнул Юрий Селиверстов. - И поэтому с точки зрения перспектив дальнейшего развития (я уверен, что они есть) нам надо сделать серьезные выводы из той работы, которую мы вели".

Глава дипмиссии Беларуси в России отметил, что при подписании контрактов отечественные производители и предприятия должны четко понимать ответственность при их неисполнении.