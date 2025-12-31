3.71 BYN
Подразделения МВД переходят на усиленный режим службы в праздники
В Беларуси безопасность и порядок на новогодних праздниках обеспечит милиция. Подразделения МВД переходят на усиленный вариант несения службы.
Чтобы праздники прошли без неприятных происшествий, на улицах будет дежурить больше правоохранителей. Также усилен контроль вблизи ночных клубов, дискотек и мест гуляний. Контроль за обстановкой будет вестись и с использованием систем видеонаблюдения.
Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД Беларуси:
"В новогоднюю ночь все праздничные локации и прилегающая к ним территория обследуются на предмет соответствия критериям безопасности. В основных местах массовых гуляний предусмотрена работа контрольно-пропускных пунктов с досмотром граждан и их вещей с использованием ручных и стационарных металлодетекторов. Ознакомиться с перечнем запрещенных предметов можно на специальных стендах, расположенных перед КПП, или на официальном сайте МВД".
Также планируется организовать коридоры безопасности вблизи основных концертных площадок и развернуть точки обогрева.