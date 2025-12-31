Подразделения МВД переходят на усиленный режим службы в праздники

Чтобы праздники прошли без неприятных происшествий, на улицах будет дежурить больше правоохранителей. Также усилен контроль вблизи ночных клубов, дискотек и мест гуляний. Контроль за обстановкой будет вестись и с использованием систем видеонаблюдения.

"В новогоднюю ночь все праздничные локации и прилегающая к ним территория обследуются на предмет соответствия критериям безопасности. В основных местах массовых гуляний предусмотрена работа контрольно-пропускных пунктов с досмотром граждан и их вещей с использованием ручных и стационарных металлодетекторов. Ознакомиться с перечнем запрещенных предметов можно на специальных стендах, расположенных перед КПП, или на официальном сайте МВД".