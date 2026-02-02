Подвоз детей из сельских населенных пунктов в школы отменили в 15 районах Гомельской области

Ночь с 1 на 2 февраля 2026 года стала одной из самых холодных нынешней зимой. Наиболее низкая отметка фиксировалась на метеостанции в Островецком районе - минус 30,7 градуса.

Из-за мороза подвоз детей из сельских населенных пунктов в школы в понедельник, 2 февраля, отменен в 15 районах Гомельской области.

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"Важно помнить, что при низких температурах внешне кажущаяся чистой проезжая часть может быть скользкой. Противогололедная смесь начинает действовать спустя некоторое время с учетом определенной интенсивности движения".

Дорожные инспекторы советуют водителям осторожно набирать скорость, особенно на заднеприводном авто, в повороты входить мягко на минимальной скорости. Пешеходам следует внимательно переходить дорогу в разрешенных местах, обозначив себя световозвращающими элементами.