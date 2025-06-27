Увидеть всю Беларусь из окна поезда и влюбиться - "Поезд Памяти" совершил 8 остановок в стране воинской и трудовой славы. Белорусская идентичность представляется в виде уютного дома, открытого для друзей. Кто-то увидел ее впервые, и случилось то самое "с первого взгляда", а кто-то примерил на себя роль молодежного посла страны для зарубежных участников.

Каждый шаг маршрута в 1 тыс. километров напоминал о подвиге советского народа в годы войны. Старт проекта в Бресте 22 июня в 04:00 стал погружением в трагедию и героизм начала Великой Отечественной войны. Реконструкция обороны крепости, минута молчания у Вечного огня - десятиклассники из 15 стран бывших советских республик ощутили, как хрупок мир.

Наталья Глинская, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Очень приятно осознавать и видеть, что наше молодое поколение знает, что такое историческая память, чтит. Как они эмоционально воспринимают участие во всех событиях, которые мы моделировали в нашей стране. Я думаю, что это огромный опыт для становления гражданина любой страны, так как сегодня здесь вместе с нами представители 15 республик великой страны - Союза Советских Социалистических Республик".

Маршрут сплетал историю с современностью в шести областных центрах, Жлобине и Полоцке. Город Гродно встретил ребят средневековыми замками и рассказами о подпольном сопротивлении, в Гомеле участники проекта протестировали белорусские конфеты. В Минске прошел митинг-реквием у монумента Победы и экскурсия в Хатынь, где земля кричит о нескольких сотнях сожженных деревень. В Красном Береге не смогли сдержать слез даже самые стойкие, а в финальной точке белорусского маршрута - Полоцке - спрашивали о вечном у мудрого старца творения Габриэля Грубера.

К слову, не только подумать, но и загадать сокровенное в поезде проще простого. Напитанный белорусским гостеприимством "Поезд Памяти" с ходу начал зарождать традиции - ярко отмечать дни рождения, обмениваться письмами между вагонами, с каждой станции отправлять открытки родным и близким. А еще громко исполнять песни военных лет, невзирая на различия культур, языковых барьеров, ведь язык истории Великой Победы в переводе не нуждается.