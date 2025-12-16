Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Пограничники поздравили с новогодними праздниками минских кадетов

В рамках республиканской акции "Наши дети" представители ведомства и Института погранслужбы встретились с воспитанниками Минского городского кадетского училища.

Пограничники провели для учащихся праздничный концерт. Офицеры не только поздравили ребят, но и поблагодарили педагогов за огромный вклад в воспитание достойной молодежи.

Ансамбль Института пограничной службы выступил совместно с творческими коллективами училища.

