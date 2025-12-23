Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Пограничники поздравили с новогодними праздниками воспитанников школы-интерната в Белыничах

Пограничники приняли эстафету добрых дел и в рамках акции "Наши дети" посетили воспитанников вспомогательной школы-интерната в Белыничах.

Стражи рубежей подарили школе-интернату сертификат и сладкие подарки, а курсанты - активисты Института пограничной службы организовали для детей яркий праздник с конкурсами и представлениями.

В 2025 году белорусские пограничники поздравят детей из более чем 50 социально-педагогических учреждений.

ОбществоСемья и дети

Наши детиблаготворительная акцияпограничники