Пограничники поздравили с новогодними праздниками воспитанников школы-интерната в Белыничах
Автор:Редакция news.by
Пограничники приняли эстафету добрых дел и в рамках акции "Наши дети" посетили воспитанников вспомогательной школы-интерната в Белыничах.
Стражи рубежей подарили школе-интернату сертификат и сладкие подарки, а курсанты - активисты Института пограничной службы организовали для детей яркий праздник с конкурсами и представлениями.
В 2025 году белорусские пограничники поздравят детей из более чем 50 социально-педагогических учреждений.