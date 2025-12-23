Пограничники поздравили с новогодними праздниками воспитанников школы-интерната в Белыничах

Пограничники приняли эстафету добрых дел и в рамках акции "Наши дети" посетили воспитанников вспомогательной школы-интерната в Белыничах.

Стражи рубежей подарили школе-интернату сертификат и сладкие подарки, а курсанты - активисты Института пограничной службы организовали для детей яркий праздник с конкурсами и представлениями.