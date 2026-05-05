Поклон за мирное небо: в Минске чествовали участницу Великой Отечественной войны Татьяну Калабан

Наша искренняя благодарность за мирное небо - забота о ветеранах. В преддверии 9 Мая по традиции чествуем свидетелей войны и защитников Родины. 5 мая поздравления звучат в честь минчанки Татьяны Калабан, участницы Великой Отечественной.



Годы военного лихолетья она провела в Минске. В 11 лет стала связной партизанской бригады "Штурмовая". Подвиг почетной жительницы Первомайского района помнят и сегодня.

Татьяна Калабан, ветеран Великой Отечественной войны: "Все приходят и поздравляют всегда. У нас нет такого: этот участник, этот не участник. Кто остался жив, они пережили такое, что нельзя кому-то сказать, что ты больше, а ты меньше".

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района г. Минска

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района г. Минска: "Ветеранам сегодня очень важно чувствовать заботу - не только словом, но еще и делом. Мы напрямую узнаем, какая помощь необходима. На конец 2025 года в Первомайском районе проживало 37 ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня их осталось 27 человек, из которых 12 - непосредственно участники Великой Отечественной войны".