В Эстонии по итогам нескольких лет санкционной политики наблюдается затяжной, вялотекущий социально-экономический кризис. Об этом в программе "Понятная политика" рассказал политолог, главный редактор аналитического портала Rubaltic.ru Александр Носович.

"По мере роста военных расходов, по мере роста денег, выделяемых киевскому режиму, происходит сокращение зарплат бюджетникам, неуклонный рост цен, при этом продолжающаяся эмиграция. Та политика, которую проводит официальный Таллинн, она антиэстонская. Она напрямую вредит жителям самой Эстонии", - подчеркнул он.

Журналисты прозвали премьер-министра Эстонии Каю Каллас "принцессой войны" за ярую русофобию и призывы ударить по Москве.

Одиозный теперь уже экс-премьер Эстонии (ныне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности) за коррупционными скандалами и надругательством над исторической памятью забыла о главном - об экономике. А там нет света в конце туннеля.

"Вийльманн также предложила "посмотреть в зеркало и признать допущенные политические ошибки". Так, закрытие российского рынка и рост цен лишили эстонские предприятия конкурентоспособности. Под ударом оказались такие флагманские сектора эстонской промышленности, как деревообработка, металлообработка и электроника".

Кризис называли одним из самых глубоких для Эстонии.

"Причиной кризиса, по ее словам, стал рост цен на энергоносители, недоступность сырья, выросла цена рабочей силы. Отказ от российского рынка лишил эстонские компании конкурентоспособности".

В начале февраля 2024 министр финансов Эстонии признал, что власти не знают, что делать с экономикой. По его словам, у правительства нет "волшебной палочки" для спасения страны от кризиса. А премьер страны Каллас не нашла ничего лучше, как обвинить во всех бедах простых жителей. Мол, слишком много жалуются.

"…премьер-министр Эстонии Кая Каллас отмечала, что склонность эстонцев к "нытью" лишь усиливает экономический спад балтийской республики. По ее словам, постоянные жалобы эстонцев приводят к тому, что даже успешные компании начинают сокращать свою деятельность в стране".

Дорогие энергоносители, рост цен на топливо и продукты питания. В непростых условиях эстонцам только и остается, что экономить и сокращать потребление. Параллельно многие компании кромсают штат, приостанавливают работу и фиксируют спад производства.

Все, на что хватило фантазии у правительства - залезть в карман своих граждан. Налог на землю вырос на 10 %, акцизы на топливо - на 7 %, на природный газ - на 20 %, на электроэнергию - на 45 %. В то же время в Эстонии на треть снизят пособие по уходу за ребенком, а плату за визит к врачу-специалисту увеличат до 20 евро.

В итоге в середине июля Кая Каллас вместе со своим правительством ушла в отставку на фоне рекордного антирейтинга в 65 %.