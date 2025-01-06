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Понятная политика | Неудачники 2024 года. Кого выгнал народ? Отставки и провалы западных политиков

06.01.2025

Марафон отставок в 2024. Кому указали на дверь и почему западные чиновники так далеки от народа? Вспомним провалы, разгромные поражения, отставки и бесславный уход из высоких кабинетов политических неудачников. "Понятная политика" завершает цикл программ "Время выгнало их".

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Понятная политика | Неудачники 2024 года. Кого выгнал народ? Отставки и провалы западных политиков