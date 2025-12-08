Политолог Дудаков: Уже можно говорить о коллапсе трансатлантического единства

"Я думаю, что можно говорить уже о настоящем коллапсе некогда еще имевшего места трансатлантического единства. Соединенные Штаты движутся в своем направлении. На днях была представлена стратегия нацбезопасности США, в которой очень много критикуется Европа за то, что она ушла не туда. И при этом Соединенные Штаты перефокусируются на конкуренцию с Китаем в Азии и на работу в своем Западном полушарии. Там Венесуэла, Мексика и все остальные проблемы, которые сейчас стоят перед администрацией Трампа. Что касается Европы, там пока что "партия войны" доминирует и на уровне Брюсселя, и на уровне национальных столиц. Но впереди большой электоральный цикл - 2026-2027 годы, я думаю, что многие из представителей этой "партии войны" просто проиграют на выборах, и в таком случае, я думаю, что повестка внутри Европы тоже начнет постепенно меняться".