Политолог: Польша заинтересована в том, чтобы объединиться с мировым большинством

Нам всем нужен мир, и не только потому, что и Европа, и Штаты устали кормить Украину, но и потому, что на кону существование человечества.

Надеемся, голос мира из Минска в этот раз услышат все и не перевернут в свою выгодную сторону в очередной раз, как минские переговоры. С этим солидарны и соседи Беларуси - поляки, и представители Азиатского региона.

Томаш Грыгуч, политолог (Польша):

"Место Польши - в большом евразийском пространстве. Интересы и Польши, и Беларуси связаны с Евразией. Эта конференция объединяет специалистов, политиков, глобальное большинство. Как поляк я могу сказать, что, к несчастью, Польша все время связана с умирающим Западом. Польша заинтересована в том, чтобы объединиться с мировым большинством. В интересах страны присоединиться к БРИКС, ШОС, она заинтересована в создании нового большого европейского пространства".