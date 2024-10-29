3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Политолог: Польша заинтересована в том, чтобы объединиться с мировым большинством
Нам всем нужен мир, и не только потому, что и Европа, и Штаты устали кормить Украину, но и потому, что на кону существование человечества.
Надеемся, голос мира из Минска в этот раз услышат все и не перевернут в свою выгодную сторону в очередной раз, как минские переговоры. С этим солидарны и соседи Беларуси - поляки, и представители Азиатского региона.
Томаш Грыгуч, политолог (Польша):
"Место Польши - в большом евразийском пространстве. Интересы и Польши, и Беларуси связаны с Евразией. Эта конференция объединяет специалистов, политиков, глобальное большинство. Как поляк я могу сказать, что, к несчастью, Польша все время связана с умирающим Западом. Польша заинтересована в том, чтобы объединиться с мировым большинством. В интересах страны присоединиться к БРИКС, ШОС, она заинтересована в создании нового большого европейского пространства".
"Мы бы хотели, чтобы в работе существующих платформ по урегулированию конфликтов, таких как ООН, где более 190 стран, произошли изменения. Это привело бы к хорошим результатам в решении проблем мира. Сегодня существуют альтернативные структуры. Например, БРИКС с огромным потенциалом. Нужно вовлекать в процесс государства Глобального Юга. С этими странами тоже необходимо работать и вырабатывать новые механизмы", - отметил союзный министр по делам союзного правительства Мьянмы Ко Ко Хлайн.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все