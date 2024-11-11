Политолог: С началом СВО появилась надежда на решение украинского конфликта

Когда в 2014 году в Украине разгорелся конфликт и люди попали в ту страшную ситуацию, когда неизвестно, что будет дальше, по словам политолога, его это очень ранило. "Как будто бы обидели моего какого-то близкого человека. И все это заставляло меня помогать Донбассу словом и делом. Каждую неделю я писал по несколько статей про это, говорил об этом на телевидении. Не было дня, чтобы я в каком-то разговоре не затрагивал тему Донбасса. Не было часа, чтобы я не думал об этом", - поделился замполит.