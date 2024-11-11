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Политолог: С началом СВО появилась надежда на решение украинского конфликта

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Замполит стрелкового батальона имени Ильи Муромца ВС РФ, политолог и журналист Станислав Смагин в проекте "Война и мир" рассказал, почему решил выйти к линии боевого соприкосновения СВО.

Когда в 2014 году в Украине разгорелся конфликт и люди попали в ту страшную ситуацию, когда неизвестно, что будет дальше, по словам политолога, его это очень ранило. "Как будто бы обидели моего какого-то близкого человека. И все это заставляло меня помогать Донбассу словом и делом. Каждую неделю я писал по несколько статей про это, говорил об этом на телевидении. Не было дня, чтобы я в каком-то разговоре не затрагивал тему Донбасса. Не было часа, чтобы я не думал об этом", - поделился замполит.

Все здравомыслящие люди понимали, что рано или поздно придется эту проблему украинскую решать. И вот угроза стала нестерпимой, эту проблему пришлось решать. И когда началась СВО, появилась надежда, наконец начали эту проблему решать.
Станислав Смагин

Журналисту в первые дни СВО казалось, что все пройдет достаточно быстро. Но прошло несколько лет и он все больше и больше склонялся к тому, что ему надо бороться не на информационном фронте. "Я понял, что не могу сидеть дома. Я должен быть максимально близко к линии боевого соприкосновения, участвовать в этом непосредственно", - сказал Станислав Смагин.

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