3.41 RUB
3.41 USD
3.54 EUR
ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаТехнологииПроисшествияРегионыКультураЗдоровьеСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Политолог: С началом СВО появилась надежда на решение украинского конфликта
Замполит стрелкового батальона имени Ильи Муромца ВС РФ, политолог и журналист Станислав Смагин в проекте "Война и мир" рассказал, почему решил выйти к линии боевого соприкосновения СВО.
Когда в 2014 году в Украине разгорелся конфликт и люди попали в ту страшную ситуацию, когда неизвестно, что будет дальше, по словам политолога, его это очень ранило. "Как будто бы обидели моего какого-то близкого человека. И все это заставляло меня помогать Донбассу словом и делом. Каждую неделю я писал по несколько статей про это, говорил об этом на телевидении. Не было дня, чтобы я в каком-то разговоре не затрагивал тему Донбасса. Не было часа, чтобы я не думал об этом", - поделился замполит.
Все здравомыслящие люди понимали, что рано или поздно придется эту проблему украинскую решать. И вот угроза стала нестерпимой, эту проблему пришлось решать. И когда началась СВО, появилась надежда, наконец начали эту проблему решать.
Журналисту в первые дни СВО казалось, что все пройдет достаточно быстро. Но прошло несколько лет и он все больше и больше склонялся к тому, что ему надо бороться не на информационном фронте. "Я понял, что не могу сидеть дома. Я должен быть максимально близко к линии боевого соприкосновения, участвовать в этом непосредственно", - сказал Станислав Смагин.
Президент
Все
Какими знаковыми событиями отметился 2024-й - взгляд Натальи Бреус, которая была в гуще событий
Любимый парфюм Лукашенко и привычная разминка - какие итоги этой недели Президента Беларуси
Лукашенко выразил соболезнования народу Республики Корея в связи с крушением пассажирского самолета
Лукашенко: США просят Беларусь расширить штат в своем посольстве в Минске
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
"Гастролер года", "Лучший монтаж забора": кто получил награды адаптированного "Оскара-2024"
В Турции допустили возможность переноса президентских выборов с 2028-го на 2027 год
Черный день в авиации - авиакатастрофа, крушение легкомоторного самолета и аварийные посадки
На египетском курорте турист погиб из-за нападения акулы
Регионы
Все
Происшествия
Все