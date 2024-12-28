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Война и мир | Философия войны: от информационного фронта - к реальному

28.12.2024

Вооружённый конфликт между Россией и Украиной, которой оказывает всестороннюю поддержку так называемый коллективный Запад, поставил мир на грань глобальной войны. - Почему началась спецоперация? - Как работает украинская пропаганда?

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Война и мир | Философия войны: от информационного фронта - к реальному