Политолог Велизаде: СНГ продолжает оставаться эффективной коммуникационной площадкой
8 декабря Содружеству Независимых Государств исполняется 34 года. СНГ выделяется своей устойчивостью, особенно на фоне мировых изменений.
По словам азербайджанского политолога и публициста Ильгара Велизаде, Содружество Независимых Государств остается востребованной площадкой для диалога и уверенно перестраивается под новые геополитические и экономические условия.
"СНГ продолжает оставаться самым важным диалоговым механизмом, обеспечивающим прогнозируемость процессов на этом пространстве. Это очень важно, - отметил эксперт. - Мы видим, какие процессы происходят в различных регионах планеты, что происходит с различного рода интеграционными объединениями. Некоторые действительно подтверждают свою эффективность, а другие, напротив, можно сказать, деградируют (другое слово мне сложно подобрать). И вот на этом фоне СНГ продолжает оставаться эффективной коммуникационной площадкой, которая меняется, что очень важно, в соответствии с геополитическими, геоэкономическими изменениями и адаптируется к новым условиям".