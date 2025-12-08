Политолог Велизаде: СНГ продолжает оставаться эффективной коммуникационной площадкой

"СНГ продолжает оставаться самым важным диалоговым механизмом, обеспечивающим прогнозируемость процессов на этом пространстве. Это очень важно, - отметил эксперт. - Мы видим, какие процессы происходят в различных регионах планеты, что происходит с различного рода интеграционными объединениями. Некоторые действительно подтверждают свою эффективность, а другие, напротив, можно сказать, деградируют (другое слово мне сложно подобрать). И вот на этом фоне СНГ продолжает оставаться эффективной коммуникационной площадкой, которая меняется, что очень важно, в соответствии с геополитическими, геоэкономическими изменениями и адаптируется к новым условиям".