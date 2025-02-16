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Политтехнолог: Официальный Киев попытается активизировать свою террористическую деятельность
Почему телефонную беседу Трампа и Путина активно обсуждают на Западе, но полная тишина про разговор Трампа с Зеленским, рассказала политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов Алина Жестовская.
Разговор Трампа с Путиным - это информационный повод, который имеет содержание, считает она. "Это разговор, который действительно происходил между двумя лицами, принимающими решения, и этот разговор действительно на что-то влияет. Разговор Трампа с Зеленским - это больше распространяемый информационный повод, интересующий киевский режим для того, чтобы показать, что с Зеленским вообще хоть как-то еще разговаривают и хоть как-то его учитывают и считаются, - пояснила Алина Жестовская. - Я подозреваю, что если разговор Путина и Трампа пересказывается с двух сторон, и основные тезисы сходятся, о чем они поговорили, о чем они договорились, как долго длился этот разговор, очень серьезное и обстоятельное было общение, то диалог Трампа с Зеленским был намного более скомкан и не так ласков и учтив, как хотелось бы сейчас Киеву это на широкую арену презентовать".
Алина Жестовская:
"Я подозреваю, может быть рассмотрен такой сценарий, что Зеленский еще очень просил Трампа о восстановлении возможности распространить сведения о том, что они как-то поговорили, и попытаться за счет этих информационных сообщений сохранить лицо. Может быть, Трамп позвонил Зеленскому и сказал: "Мы с Владимиром Владимировичем договорились, вы сейчас будете делать то, что мы вам скажем, и не будете совершать резких движений".
Политтехнолог отметила еще одну угрозу, которая учитывается российской и американской сторонами. В качестве прощального бенефиса, понимая, что все заканчивается, возможно, официальный Киев попытается в последние недели активизировать свою террористическую активность. "Попытается устроить большое количество провокаций для того, чтобы либо повлиять на переговоры между Россией и США, либо хотя бы как можно больше навредить", - предположила политтехнолог.