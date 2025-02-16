Политтехнолог: Официальный Киев попытается активизировать свою террористическую деятельность

Разговор Трампа с Путиным - это информационный повод, который имеет содержание, считает она. "Это разговор, который действительно происходил между двумя лицами, принимающими решения, и этот разговор действительно на что-то влияет. Разговор Трампа с Зеленским - это больше распространяемый информационный повод, интересующий киевский режим для того, чтобы показать, что с Зеленским вообще хоть как-то еще разговаривают и хоть как-то его учитывают и считаются, - пояснила Алина Жестовская. - Я подозреваю, что если разговор Путина и Трампа пересказывается с двух сторон, и основные тезисы сходятся, о чем они поговорили, о чем они договорились, как долго длился этот разговор, очень серьезное и обстоятельное было общение, то диалог Трампа с Зеленским был намного более скомкан и не так ласков и учтив, как хотелось бы сейчас Киеву это на широкую арену презентовать".