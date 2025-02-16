Политтехнолог: Трамп продемонстрировал, что Путин - это равный партнер

"Главная новость минувшей недели - это звонок Трампа Путину. Это как раз то, что Трампа попросил не делать Зеленский, не звонить Путину до того, как он поговорит с ним. Но Трамп сделал наоборот. Он сначала поговорил с Путиным, как с человеком, который принимает решения и с которым действительно стоит разговаривать на этой планете, а потом уже позвонил Зеленскому. И как я понимаю, достаточно скомкано что-то с ним там постфактум утряс", - отметила она.

Сейчас какие-то громкие заявления и прогнозы, что война закончится в течение ближайшей недели или что Россия с Америкой будут лучшими друзьями, мы делать не можем, считает политтехнолог, потому что это слишком скоропалительно и недальновидно. "Единственное, что мы можем точно сейчас утверждать, что стартовал переговорный процесс между двумя государствами, которые действительно принимают решения в данном контексте. Мы можем констатировать, что та трехлетняя политика Запада, при которой Россия была забанена на международных треках, и все старались сделать вид, что нас либо вообще нет, пытались зажмуриться и искренне изображать, что мы ни на что не влияем, потому что им было очень страшно, все это "опало", [улетучилось]- отметила она. - Сейчас Дональд Трамп, который является главой второго самого большого государства на земном шаре, продемонстрировал, что Путин - это равный партнер, с которым придется разговаривать, с которым придется договариваться, с которым придется говорить вежливо и с которым не получится разговаривать методом каких-то ультиматумов и пугалок".