Полное лунное затмение 3 марта продлится около часа
Полная фаза лунного затмения 3 марта, во время которой спутник Земли полностью погрузится в ее тень, продлится 59 минут. Диск Луны потемнеет и может стать красноватым, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Частные теневые фазы будут длиться почти 2,5 часа - с 12:51 до 14:05 и с 15:04 до 16:19 по минскому времени. Общая продолжительность события превысит 5,5 часов.
"Полная теневая фаза продлится 59 минут (с 14:05 до 15:04 ). Затмение будет недостаточно глубоким, так как Луна пройдет лишь вблизи центра земной тени. Максимальная теневая фаза затмения составит 1,156", - сообщили в планетарии.
Этапы затмения
Луна коснется земной полутени в 11:45 после чего начнется полутеневое затмение, которое плохо различимо невооруженным глазом. В 12:51 она полностью погрузится в полутень и коснется земной тени, дав начало частному затмению.
Самым интересным будет время полной фазы, которая начнется в 14:05, когда спутник Земли полностью погрузится в тень нашей планеты. В 14:35 наступит максимум затмения, когда нарастающее потемнение диска Луны станет самым интенсивным. Во время полной фазы он также может приобрести красноватый оттенок, предупредили астрономы.
"В зависимости от состояния атмосферы и некоторых других факторов, потемнение лунного диска во время полного затмения может отличаться от других полных лунных затмений. Оно может быть очень темным, когда Луна практически не видна на ночном небе, а может быть светлым, когда она хорошо видна даже при полной фазе", - пояснили в планетарии.
В 15:04 Луна начнет выходить из земной тени, постепенно становясь все ярче. В это время ее диск будет принимать фазы, похожие на фазы Луны в течение месяца. В 16:19 спутник Земли покинет ее тень, дав начало полутеневому затмению, которое завершится в 17:24.
Лучшие места
Событие наблюдается в акватории Тихого, Атлантического океанов и Индийского океанов, в Азии, Австралии, Северной, Южной Америке, а также в Арктике и Антарктике.