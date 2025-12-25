3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
Помолиться и восславить новорожденного Спасителя - в костелах Беларуси отмечают Рождество Христово
Большой и светлый праздник сегодня у верующих, живущих по Григорианскому календарю: католиков, греко-католиков и протестантов.
Верующих Беларуси тепло поздравил Президент.
Поздравление Президента Беларуси христианам, празднующим Рождество Христово 25 декабря:
"В этот светлый и долгожданный праздник сердца верующих преисполнены особым трепетом и надеждой. Сокровенность Рождества приносит духовную радость, объединяет в молитве и напоминает о том, что жизнь является бесценным даром. Озаряющий свет Вифлеемской звезды и сегодня наполняет дома истинной любовью, милосердием и заботой о ближних. Убежден, христианские ценности будут и далее способствовать сохранению мира и согласия в обществе во благо родной Беларуси".
Сегодня с раннего утра и до вечера в костелах страны - праздничные богослужения. Люди приходят в храм, чтобы совместно помолиться и восславить новорожденного Спасителя, поздравить друг друга и загадать желание. О хрониках праздника, об откровениях людей и их силе веры - репортаж Натальи Бордиловской (смотрите видео).