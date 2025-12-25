Помолиться и восславить новорожденного Спасителя - в костелах Беларуси отмечают Рождество Христово

"В этот светлый и долгожданный праздник сердца верующих преисполнены особым трепетом и надеждой. Сокровенность Рождества приносит духовную радость, объединяет в молитве и напоминает о том, что жизнь является бесценным даром. Озаряющий свет Вифлеемской звезды и сегодня наполняет дома истинной любовью, милосердием и заботой о ближних. Убежден, христианские ценности будут и далее способствовать сохранению мира и согласия в обществе во благо родной Беларуси".