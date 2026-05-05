Помощь с жильем, надбавки - на какие соцгарантии могут рассчитывать молодые врачи в Молодечно

Возможности для трудоустройства и получения качественной медпомощи для белорусов должны быть равны. У людей, живущих в регионах, они должны быть не хуже, чем в столице. На этом постоянно делает акцент Президент.

Доступность медицинских услуг в нашей стране закреплена в Программе социально-экономического развития и государственной инициативе "Здоровье нации". Особое внимание здесь уделяется не только подготовке профессиональных кадров для отрасли, но и социальным гарантиям для медиков.

Время возможностей

Помощь с жильем - важный момент для молодого специалиста. В Молодечно в этом направлении механизм работает четко. Молодому медику предоставляют общежитие, арендную квартиру или компенсируют часть суммы за съемное жилье. Тому подтверждение - пример врача-оториноларинголога Никиты Марушко, выпускника минского медвуза. Молодой человек вместе с супругой проживает в комфортной арендной трешке.

Никита Марушко

Никита Марушко, врач-оториноларинголог детской поликлиники Молодечненской ЦРБ:

"На первом году отработки получил от больницы арендное жилье - квартиру, достаточно комфортную, с хорошей черновой отделкой и достаточно приятной ценой за такое жилье. Доволен сложившейся ситуацией. Недавно продлил контракт с больницей на 5 лет. Планируем оставаться здесь подольше. Во время работы в поликлинике у меня был наставник, который работал там. То есть с первых дней своей отработки я чувствовал поддержку и мне было с кем посоветоваться".

Медикам, работающим по контракту, устанавливаются надбавки не менее 30 %. А в сельской местности - 50 %. В результате проверок и мониторингов за год медикам страны было возвращено почти 303 тыс. рублей незаконно удержанных или невыплаченных средств. Это результат работы отраслевого профсоюза. Важно, что и молодым специалистам зеленый свет в социальных гарантиях. Помимо жилья, речь о доплатах, предоставлении места работы.

"Первым делом, конечно же, молодых специалистов, особенно иногородних, интересует жилье. То есть за месяц до того, как приходит молодой специалист, у нас есть почти 90 % иногородних. И мы заранее делаем заявки в организации города по поводу того, сколько нам нужно жилья", - рассказал председатель первичной профсоюзной организации Молодечненской ЦРБ Андрей Средов.

Не так много времени остается до нынешней вступительной кампании. Количество бюджетных мест в медвузы увеличено на 760. И с учетом новаций у абитуриентов появилось еще больше возможностей. Кроме того, по-прежнему предлагают учиться под запрос конкретного нанимателя. Такие возможности предоставляет целевое направление. Его молодые медики берут осознанно еще до поступления в вуз.

Наталья Ситько, заведующая поликлиникой № 1 Молодечненской ЦРБ:

"Большая часть наших молодых специалистов - это, конечно же, целевики. Некоторым мы предоставляем жилье: либо общежитие, либо арендное жилье. У нас есть молодые специалисты, которые прибыли к нам с семьей. Это лор-врач и врач общей практики. Им были выделены арендные квартиры".