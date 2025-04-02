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Пономарева: Беларусь и Россия не подчиняются Западу
Беларусь и Россия - это государства, обладающие политической независимостью. И этот факт никак не готовы принять страны Запада. Таково мнение российского политолога, специалиста по цветным революциям, профессора МГИМО Елены Пономаревой.
"Народам наших стран можно пожелать только одного - сохранения и упрочения наших связей. Только вместе мы сила, с которой будут считаться на международной арене, - отметила Елена Пономарева. - Кстати, выступая в конце октября 2024 года на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, Александр Григорьевич Лукашенко сказал: "Даже с петлей на шее на коленях мы перед Западом никогда стоять не будем". Когда он говорил слово "мы", он имел в виду и Россию, и Беларусь, он имел в виду Союзное государство".
По словам политолога, эту позицию слышат во всем мире и, возможно, не принимают. Но оппоненты не могут не признать, что Союзное государство - это одна из площадок формирующегося на наших глазах полицентричного пространства. "И именно от нас зависит, какое будущее будет и у наших стран, и у всего полицентричного пространства, по крайней мере, в Евразии", - заключила Елена Пономарева.