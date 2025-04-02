Пономарева: Беларусь и Россия не подчиняются Западу

"Народам наших стран можно пожелать только одного - сохранения и упрочения наших связей. Только вместе мы сила, с которой будут считаться на международной арене, - отметила Елена Пономарева. - Кстати, выступая в конце октября 2024 года на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, Александр Григорьевич Лукашенко сказал: "Даже с петлей на шее на коленях мы перед Западом никогда стоять не будем". Когда он говорил слово "мы", он имел в виду и Россию, и Беларусь, он имел в виду Союзное государство".