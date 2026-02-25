Стратегическое видение и позиция Президента Беларуси Александр Лукашенко во многом определили сохранение и укрепление Союзного государства Беларуси и России, значимость которого сегодня признают даже его оппоненты.

"Политическая прозорливость Александра Лукашенко позволила создать Союз, а политическая прозорливость наших лидеров позволила сохранить и развить этот Союз. Поэтому особые отношения глав государств - это очень важная характеристика объединения, и все это чувствуют. Это понимают те, кто смотрит на развитие Союзного государства, и проявляют в том числе невраждебность, потому что понимают успех и значимость этого интеграционного объединения", - отметила политолог, специалист по цветным революциям, профессор МГИМО Елена Пономарева.