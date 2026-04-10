Попытка "договориться" взяткой с милицией обернулась двумя уголовными статьями для иностранца

Попытка решить вопрос только усугубила ситуацию. Вблизи Слонима сотрудники милиции остановили автомобиль. За рулем был 29-летний иностранец. Во время осмотра у мужчины нашли особо опасное психотропное вещество - мефедрон.

Понимая последствия, водитель решил пойти по другому пути - предложил милиционерам 15 тыс. рублей, чтобы "договориться на месте".

"В отношении мужчины возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям – за незаконное хранение наркотиков и за попытку дачи взятки. Фигурант задержан. Дача взятки не выход из ситуации, а тяжкое преступление. Пытаясь откупиться от ответственности, правонарушитель лишь усугубляет свое положение, добавляя к основному проступку еще одну статью Уголовного кодекса", - напомнил врио начальника управления по Гродненской области Главного управления собственной безопасности МВД Беларуси Сергей Полудень.