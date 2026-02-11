Портрет белорусской женщины-ученого: каждая третья - кандидат наук, каждая пятая - доктор

Они исследуют, открывают и формируют будущее науки. Институт социологии НАН Беларуси представил портрет белорусской женщины-ученого.

Их доля в научной сфере нашей страны - составляет около 39 % - это выше, чем в среднем по миру. Более половины обучающихся в магистратуре, аспирантуре и докторантуре - также представительницы прекрасного пола. Среди обладателей ученых степеней каждая третья - кандидат наук, каждая пятая - доктор. Чаще всего женщины-ученые выбирают медицинские науки, реже - технические.

Алеся Соловей, научный сотрудник сектора исследований кадрового потенциала науки Института социологии НАН Беларуси:

"Наши женщины ориентированы на построение научной карьеры. Они считают науку своим профессиональным выбором. Они стремятся генерировать новые идеи, развивать новые исследовательские и научные направления. Но при этом они ответственно относятся к реализации себя как в семейной, так и в трудовой сфере, гармонично выполнять домашние и трудовые обязанности".