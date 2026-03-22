Посещение лесов ограничено на большей части территории Беларуси
Автор:Редакция news.by
Посещение лесов ограничено на большей части территории Беларуси. Это следует из интерактивной карты на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.
Посещать леса можно лишь в Верхнедвинском, Миорском, Браславском, Шарковщинском, Мядельском, Сморгонском, Ошмянском, Новогрудском, Кореличском, Зельвенском и Слонимском районах.
Ограничение на посещение лесов вводится при 3-м классе пожарной опасности. Полный запрет посещать леса устанавливается при 4-м и 5-м классах опасности.