Посещение лесов ограничено на большей части территории Беларуси

Лес. Фото БЕЛТА


Посещение лесов ограничено на большей части территории Беларуси. Это следует из интерактивной карты на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Посещать леса можно лишь в Верхнедвинском, Миорском, Браславском, Шарковщинском, Мядельском, Сморгонском, Ошмянском, Новогрудском, Кореличском, Зельвенском и Слонимском районах.

Ограничение на посещение лесов вводится при 3-м классе пожарной опасности. Полный запрет посещать леса устанавливается при 4-м и 5-м классах опасности.

