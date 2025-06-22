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Посетить мероприятия в Брестской крепости приехали белорусы из разных уголков страны
Для того, чтобы посетить в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" мероприятия, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, многие белорусы и иностранцы проехали сотни километров, сообщает БЕЛТА.
Ольга Гележа приехала вместе с компанией из Волковыска.
"Планировали именно в годовщину приехать, чтобы посмотреть, как все происходит в Брестской крепости в эту ночь, впечатлиться. Все знают, что ночью 22 июня 1941 года произошла большая трагедия для всего советского народа. Нам хотелось прочувствовать, хоть немного понять, что в те минуты происходило, какую люди переживали боль, утрату. Не хочется, чтобы такое повторилось у нас в стране. У меня сейчас дрожь по всему телу, но не от холода, а от атмосферы", - поделилась жительница Гродненской области.
По словам женщины, она представляла, что в крепости этой ночью будет многолюдно, но не ожидала такого количества посетителей.
"Мы, наверное, с Нового года эту поездку планировали", - добавила Ольга Гележа.
У Ларисы Кологрив воевали оба дедушки, один из них погиб в годы Великой Отечественной войны.
"Хотелось почтить память павших героев. У меня то же желание: чтобы никогда в мире больше не было войны, - сказала женщина. - Мне приятно быть тут рядом со всеми, разделить сообща моменты, чтобы еще больше чтить память защитников".
Александр Лобанов приехал в Брест из российского Кирова.
"Эту поездку планировали с 2018 года. Мы - ветераны пограничной службы из различных городов России. Вот я - из Кирова, есть люди из Калмыкии, Чувашии, Чебоксар, Нижнего Новгорода. Нас здесь около 70 человек. Проехали много километров, рады, что приехали в такой памятный год", - отметил мужчина.
Он назвал Брестскую крепость местом паломничества.
"Считаю, каждый пограничник просто обязан посетить город безмерной героической славы Брест и саму Брестскую крепость. Помню свои первые впечатления: ходил и слезы наворачивались, когда представлял, что тут происходило. Невозможно без эмоций", - подчеркнул Александр Лобанов.
На площади Церемониалов проходит концерт-реквием "4 года долгого пути…". Его участниками стали белорусские и российские артисты. В музыкально-театрализованном представлении отражаются испытания советского народа в годы Великой Отечественной войне. В финале мероприятия присутствующие возложат венки и цветы к Вечному огню. Затем внимание переместится на Кобринское укрепление Брестской крепости, где военно-исторические реконструкторы воссоздадут ключевые эпизоды обороны цитадели над Бугом.