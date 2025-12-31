3.71 BYN
Последние три года стали самыми жаркими на Земле за всю историю наблюдений. Такие данные приводят в Европейской службе по изменению климата.
В 2024 году средняя глобальная температура впервые превысила доиндустриальный уровень на полтора градуса. В 2025 году она снова приблизилась к этой отметке. Ученые связывают потепление с деятельностью человека. Углеродная зависимость повышает концентрацию парниковых выбросов в атмосфере.
А ученые Всемирной метеорологической организации в этом году зафиксировали почти 160 экстремальных природных явлений. Среди самых масштабных - лесные пожары в США, Греции и Турции, а также наводнения в Мексике, Индии и на Филиппинах.
Эксперты отмечают, что погода становится все менее предсказуемой. Так, ураган "Мелисса", который в октябре обрушился на страны Карибского бассейна, усилился настолько быстро, что затруднил прогнозирование. Малые островные государства не успели вовремя отреагировать.