3.72 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Последствия прорыва на теплотрассе устранены, отопление и горячая вода вернулись в жилые дома
Прорыв на теплотрассе в столице ликвидирован. Тепло и горячая вода вернулись в дома жителей столицы. Всего пять пострадавших районов: Фрунзенский, Московский, Центральный, Советский и Октябрьский.
Восстанавливали тепло в первую очередь в больницах, школах и детских садах. Специалисты также мониторили жилые дома, проверяли давление и температуру. В усиленном режиме работала техника, аварийные бригады, дополнительно освещалось и место прорыва.
"На одной из магистралей, которая питает Минск тепловой энергией от ТЭЦ-4, произошло повреждение оборудования в виде компенсатора диаметром 1200 мм. В результате этого повреждения был нарушен режим теплоснабжения более 3 тыс. домов. Благодаря взаимодействию энергетиков, органов местной власти, МЧС и ЖКХ оперативно были запущены районные котельные, которые обеспечили восстановление теплоснабжения по временной схеме для большой доли пострадавших потребителей. В 17:21 восстановление водного режима тепловой магистрали было закончено, запущены циркуляционные насосы. Теплоноситель подается в систему Минска. Дополнительно Министерством энергетики по поручению Президента приняты меры по ограничению режимов работы систем теплоснабжения в периоды сильных заморозков, чтобы обеспечить их запас прочности и не допускать подобных ситуаций в будущем", - заявил министр энергетики Беларуси Денис Мороз.
Учреждения социальной сферы работают в штатном режиме и находятся под контролем. Жителям частных домов, которые находятся в зоне аварии, будет оказана помощь.