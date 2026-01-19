Последствия прорыва на теплотрассе устранены, отопление и горячая вода вернулись в жилые дома

"На одной из магистралей, которая питает Минск тепловой энергией от ТЭЦ-4, произошло повреждение оборудования в виде компенсатора диаметром 1200 мм. В результате этого повреждения был нарушен режим теплоснабжения более 3 тыс. домов. Благодаря взаимодействию энергетиков, органов местной власти, МЧС и ЖКХ оперативно были запущены районные котельные, которые обеспечили восстановление теплоснабжения по временной схеме для большой доли пострадавших потребителей. В 17:21 восстановление водного режима тепловой магистрали было закончено, запущены циркуляционные насосы. Теплоноситель подается в систему Минска. Дополнительно Министерством энергетики по поручению Президента приняты меры по ограничению режимов работы систем теплоснабжения в периоды сильных заморозков, чтобы обеспечить их запас прочности и не допускать подобных ситуаций в будущем", - заявил министр энергетики Беларуси Денис Мороз.