Пособие, медицинское сопровождение - Минтруда Беларуси о поддержке детства и материнства

"В этом году в три раза увеличено минимальное пособие по беременности и родам мамам, которые работают, у которых маленький стаж, и в два раза - тем студенткам, девушкам, которые решили стать мамами. В целом эта работа комплексно сопровождает наших женщин в период беременности. Первое - гибкий график, возможность совмещать труд и материнство. Второе - пособие по беременности и родам в размере стопроцентного заработка. Очень важны такие факторы, как помощь дошкольных учреждений, медицинское сопровождение на протяжении всего периода беременности, - прокомментировала Наталия Павлюченко. - Мегамера, которая принята в текущем году, - это продление системы семейного капитала. Мы ее продлили еще на пятилетний срок, и это действительно тот механизм, который позволяет поддерживать уровень многодетности у нас в республике на том же пределе - 120 тысяч многодетных семей, и мы очень рады, когда их становится больше".