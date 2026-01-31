Посол КНР: Мы готовы привлекать больше инвесторов из Китая в Беларусь

На неделе акценты расставили во Дворце Независимости. Позиция главы государства предельно ясна: Пекин для Минска - надежнейший союзник по всем вопросам. Ядром взаимодействия выступает экономика. Товарооборот за 10 лет вырос втрое, растут и цифры экспорта белорусских товаров в Поднебесную.

В подтверждении своих слов он привел пример. Только в 2025 году в индустриальном парке "Великий камень" были зарегистрированы 34 новых резидентов. "И мы готовы привлекать больше инвесторов из Китая. Во-первых, мы хотим показать нашим предприятиям, какие в Беларуси существуют хорошие условия для капиталовложения. Во-вторых, мы готовы помочь им найти хорошие проекты для инвестирования, найти для них хороших партнеров в Беларуси. В конечном итоге мы будем вместе с белорусскими друзьями реализовывать важные указания господина Президента, чтобы количество инвесторов и сумма инвестиций с каждым годом повышалась", - подытожил посол.