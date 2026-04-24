Посольство КНР подарило центру "Ждановичи" офтальмологическое оборудование

40 лет возрождения пострадавших от аварии на ЧАЭС белорусских земель, сотни инициатив и социально-значительных проектов по реабилитации и укреплению здоровья людей. Одну из инициатив реализовали 24 апреля на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра "Ждановичи". Творческий форум "Возрождение" объединил детей, получающих здесь помощь, сотрудников учреждения и почетных гостей, среди которых и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси. По доброй традиции плодотворного сотрудничества, которое длится вот уже 10 лет, представители дружеской страны вручили центру подарок - медоборудование для реабилитации детей.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

"Наше посольство постоянно оказывает посильную помощь и поддержку центру. В прошлом году мы от имени посольства передали партию оборудования для центра, а в этом году - партию офтальмологического оборудования".

"Нашему центру в этом году исполняется 30 лет, и все эти годы мы стоим на страже здоровья нашего подрастающего поколения. Таких центров 13 по всей республике, и все они осуществляют именно медицинские услуги по санаторно-курортному лечению и оздоровлению детей, проживающих на загрязненных территориях", - рассказала директор учреждения Татьяна Перепецкая .