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Постковидный синдром? Сомнолог о том, при каких проблемах со сном пора обращаться к врачу
У каждого третьего белоруса когда-либо были проблемы со сном. Как отмечают наши врачи, во многом это связано с так называемым постковидным синдромом. Помощь в нормализации этого аспекта здоровья оказывают в Республиканском клиническом медицинском центре. В лаборатории сна наш корреспондент общается со специалистами.
14 марта мир встретит знаменательную дату - День здорового сна. Тема актуальная, особенно в понедельник. Я думаю, что к этому времени наши дорогие телезрители уже успели выспаться. А если вдруг нет, то у них есть все шансы это исправить, так как мы общаемся с профессионалом, с человеком, который точно знает толк в хорошем сне.
Алексей Малков, врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук:
"37 % населения всего мира имеют проблемы со сном. Это проблемы и с засыпанием, с ночными просыпаниями, с дефицитом внимания после сна, неудовлетворенностью либо нарушением качеством сна, также храп, остановки дыхания во сне. Это жизнеугрожающая причина, с которой тоже нужно обращаться к врачу".
Сомнолог рассказал об основных проблемах со сном. "Есть такой термин, как инсомния - это нарушение инициации, консолидации сна, т.е. входа в сон либо продолжительности сна, несмотря на наличие достаточного количества времени и условий для сна, и нарушение дневной жизнедеятельности. Т.е., если человек проспал нужное время, ему плохо после сна, или он не доспал нужное время, часто просыпался или плохо засыпал, это уже проблема. С этим уже стоит обращаться к врачу", - посоветовал Алексей Малков.