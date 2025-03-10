Постковидный синдром? Сомнолог о том, при каких проблемах со сном пора обращаться к врачу

У каждого третьего белоруса когда-либо были проблемы со сном. Как отмечают наши врачи, во многом это связано с так называемым постковидным синдромом. Помощь в нормализации этого аспекта здоровья оказывают в Республиканском клиническом медицинском центре. В лаборатории сна наш корреспондент общается со специалистами.

14 марта мир встретит знаменательную дату - День здорового сна. Тема актуальная, особенно в понедельник. Я думаю, что к этому времени наши дорогие телезрители уже успели выспаться. А если вдруг нет, то у них есть все шансы это исправить, так как мы общаемся с профессионалом, с человеком, который точно знает толк в хорошем сне.

Алексей Малков, врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук:

"37 % населения всего мира имеют проблемы со сном. Это проблемы и с засыпанием, с ночными просыпаниями, с дефицитом внимания после сна, неудовлетворенностью либо нарушением качеством сна, также храп, остановки дыхания во сне. Это жизнеугрожающая причина, с которой тоже нужно обращаться к врачу".