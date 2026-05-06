Потеряла семью, прошла войну подростком, помогала партизанам - цена Победы для Раисы Сидловой
Судьбы ветеранов - живая история Великой Отечественной войны. Через их воспоминания узнаем не только о подвигах, но и о трагедиях, которые пережили миллионы людей. Раиса Сидлова прошла войну подростком, потеряла близких и помогала партизанам.
Личная трагедия и подвиг поколения
Старые фотографии, вырезки из газет, награды. Каждая деталь - часть большой и непростой жизни. Раиса Ивановна Сидлова вспоминает войну не по книгам, она прожила ее сама.
"Вот они тут и написали: "Маленькая партизанка Рая Шпилевская", - говорит ветеран.
Ей было всего 12, когда началась война. Деревня Любатовщина Минской области оказалась под оккупацией. Карательные операции, сожженные дома, расстрелы мирных жителей - все это стало частью детства. В 1942 году она потеряла отца, его расстреляли. Война забрала почти всю семью, и такие истории не единичны.
Раиса Сидлова, ветеран Великой Отечественной войны:
"То, что я пережила, никому, даже злейшему врагу не желаю того, что выпало на мою долю. Когда немцев уже прогнали, с болота вышли мы. Остановились воды попить, пошла сестра с подружкой, наступила на мину, ей оторвало ногу и руки".
В семье остался только брат. Он ушел в партизаны. Спустя время к отряду присоединилась и Раиса, стала связной партизанского отряда: передавала сообщения, помогала бойцам, рискуя жизнью наравне со взрослыми.
Раиса Сидлова, ветеран Великой Отечественной войны:
"Брат у нас был, говорили, ворошиловский стрелок, снайпер. Его в военкомат на машине привезли с нами попрощаться, он уехал и в феврале погиб. Где-то выследили его, ему попала в лоб прямо пуля".
День Победы Раиса Сидлова запомнила навсегда. Праздник дал возможность начать новую мирную жизнь. Переехала в Гродненский район, здесь создала семью, вышла замуж. Сначала работала в колхозе, а затем более 20 лет крановщицей на предприятии, участвовала в восстановлении страны.
Раиса Сидлова, ветеран Великой Отечественной войны:
"Вся тяжелая работа легла на наши женские молодые плечи. Я умею пахать, косить и жать - все могу делать. Это были очень тяжелые годы. Это теперь мы живем в раю".
Раиса Сидлова - глава большой и дружной семьи. Дочь, трое внуков и правнуков собираются вместе в День Победы - праздник, который для нее и сегодня остается самым главным.