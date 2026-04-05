"Потеряв Венгрию, Трамп окончательно потеряет Европу" - чем могут закончиться выборы в Венгрии

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0bca740-96d8-4974-828d-191476d14546/conversions/77a32e51-d188-4a18-90d7-116f879bf621-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0bca740-96d8-4974-828d-191476d14546/conversions/77a32e51-d188-4a18-90d7-116f879bf621-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0bca740-96d8-4974-828d-191476d14546/conversions/77a32e51-d188-4a18-90d7-116f879bf621-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0bca740-96d8-4974-828d-191476d14546/conversions/77a32e51-d188-4a18-90d7-116f879bf621-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы. Но они уже давно перестали быть внутренним делом страны. Будапешт стал полем битвы глобалистов и консерваторов, Брюсселя и Вашингтона. Вице-президент США Джей Ди Вэнс лично прилетит поддержать Виктора Орбана, тогда как его оппонент Петер Мадьяр заручился поддержкой евробюрократии. В ход идут шпионские скандалы, экономические санкции против члена ЕС и даже обещание разблокировать помощь Венгрии только после выборов. Что происходит с европейской демократией и почему Орбан называет ее умирающей, разбирались в подкасте "Волков и Сыч".

За несколько дней до выборов венгерская оппозиция и европейские СМИ раздули скандал вокруг главы МИД Венгрии Петера Сиярто. В сеть слили его разговор с Сергеем Лавровым. Реакция Сиярто оказалась неожиданной. "Мне очень понравилась его реакция, где он сказал, что, "слушайте, ну, конечно, хорошо, что вы это все опубличили, теперь вы знаете, что я говорю, скажем, публично то же самое, что и говорю по телефону", - отметил Андрей Сыч.

Европейских чиновников это не смутило. Посыпались обвинения в том, что Сиярто - "вассал Путина", "марионетка Кремля". Французское издание L'Express поместило на обложку Орбана, уносящего звезду Евросоюза. Мол, если он победит, Венгрии в ЕС места нет.

"Виктор Орбан не скрывает намерений выйти из Европейского Союза, если политика Брюсселя будет продолжаться именно в том же ключе, тем более, происходит очень интересная ситуация, когда Венгрию сам же Евросоюз погружает в экономический крах, блокируя финансовую помощь", - подчеркнул Андрей Сыч. Брюссель заблокировал 16 млрд евро помощи Венгрии, условием разблокировки которых является выделение Венгрией 90 млрд евро для Украины.

"Я не могу себе представить, что смена правительства пройдет мирно. Будет много сил, которые будут пытаться помешать работе нового парламента и нового правительства. Это будет очень сложная ситуация, гораздо сложнее, чем то, что мы видели в Польше", - таким мнением поделилась писательница, экс-депутат парламента Венгрии Жужанна Селеньи.

"Потеряв Венгрию, Трамп окончательно потеряет Европу" - чем могут закончиться выборы в Венгрии

Симптоматично, что Киев также лезет в предвыборную кампанию. Украина заявила, что готова полноценно запустить нефтепровод "Дружба" после 13 апреля, то есть после выборов, при условии победы "нужного" кандидата.

Оппоненты Орбана бьют по слабому месту - экономике. Венгрия не получила деньги на восстановление экономики после пандемии коронавируса, страдает от санкционной войны. И очень показательной стала ситуация в больницах, о которой рассказал государственный секретарь Венгрии по вопросам здравоохранения Петер Такас: "В такой огромной системе здравоохранения Венгрии, которая занимает площадь в 3 млн кв. м и ежедневно принимает десятки тысяч человек, я считаю математически невозможным, чтобы во всех туалетах больниц всегда была туалетная бумага. Я до сих пор считаю, что это невозможно с точки зрения математики".

Но проблема не в том, что венгерское правительство не хочет обеспечить больницы. Петер Такас наоборот обращает внимание на то, что политика Брюсселя привела Венгрию к такой ситуации.

Алексей Волков подчеркнул, что когда-то во время разговора с Петером Сийярто задавал ему вопрос о том, почему в Венгрии пытаются выстраивать диалог с Россией. На это венгерский политик тогда ответил, что это "политическая адекватность", ведь если отказать от российской нефти и газа, то в Венгрии схлопнется экономика. Через Хорватию поступает та же российская нефть, но на 30-40 % дороже, американцы поставляют свою в 3-4 раза дороже, а это смерть экономики.

Для Трампа победа Орбана - это битва с глобалистами. "Потеряв Венгрию, Трамп окончательно потеряет Европу. Прямая конфронтация с Британией, Макрон призывает объединяться против США и Китая. Европа потеряна. Разве что в Германии придут к власти правые, а они там набирают популярность. Но сейчас Венгрия - это просто лакмусовая бумажка геополитики Европы на ближайшие пять лет", - поделился размышлениями Алексей Волков.

"Потеряв Венгрию, Трамп окончательно потеряет Европу" - чем могут закончиться выборы в Венгрии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f4f8814-596f-4a08-9065-ff92fa9bc74b/conversions/be7b8054-b6da-4e73-9c9a-45f25cf2e57c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f4f8814-596f-4a08-9065-ff92fa9bc74b/conversions/be7b8054-b6da-4e73-9c9a-45f25cf2e57c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f4f8814-596f-4a08-9065-ff92fa9bc74b/conversions/be7b8054-b6da-4e73-9c9a-45f25cf2e57c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f4f8814-596f-4a08-9065-ff92fa9bc74b/conversions/be7b8054-b6da-4e73-9c9a-45f25cf2e57c-xl-___webp_1920.webp 1920w