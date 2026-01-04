В отличие от украинского конфликта, где позиция Европы относительно России была жесткой, открытого осуждения Западом агрессии США против Венесуэлы ждать не стоит.

Своим мнением поделился доцент кафедры экономической политики и экономических измерений российского Госуниверситета управления Максим Чирков.

"Что касается европейских стран, безусловно, они не будут осуждать Соединенные Штаты. Понятно, что позиция европейских стран будет в этом смысле достаточно мягкой в отличие от украинского конфликта, поскольку европейские страны очень сильно зависят от Соединенных Штатов" - заявил он.

По словам эксперта, у Европы остается мало союзников - Соединенные Штаты усиливают давление на европейские страны и предпочитают действовать больше в своих интересах, нежели в интересах коллективного Запада.