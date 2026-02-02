Правила безопасности на дорогах при сильных морозах - рекомендации ГАИ

Белорусы пережили одну из самых холодных зимних ночей. Наиболее низкая отметка фиксировалась на метеостанции в Островецком районе - минус 30,7 градуса. По прогнозам, экстремальные холода будут держаться еще несколько дней.

Госавтоинспекторы в морозные дни работают в режиме повышенной готовности для оперативного реагирования на нештатные ситуации.

ГАИ рекомендует воздержаться от поездок на личном авто, особенно на дальние расстояния. Но если есть необходимость выехать, стоит заблаговременно проверить аккумулятор автомобиля, а также давление в шинах, работоспособность системы отопления в салоне, обогрева стекол и зеркал. С собой желательно иметь термос с горячим чаем или кофе, плед, на случай экстренных ситуаций пауэрбанк для заряда телефона, трос, лопату, провода для прикуривания автомобиля. Если водителю не удалось самому справиться с ситуацией, то стоит обратиться за помощью по номеру 102.