Правительство усиливает контроль за выполнением показателей в промышленности. Премьер-министр 14 февраля провел рабочее совещание по результатам работы отрасли в январе. Александр Турчин жестко поставил вопрос о персональной ответственности министров и руководителей предприятий за производство и экспорт продукции. Тем, кто допустил в январе падение объемов, важно его нивелировать за счет устойчивой работы в течение следующих месяцев. Жесткая оценка будет дана уже по итогам февраля. В ходе совещания обсудили также отдельные проблемные вопросы предприятий, которые требуют решения на правительственном уровне.