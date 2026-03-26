Православный форум "Радость": какая атмосфера царит на фестивале

Большой православный фестиваль "Радость" проходит в Минске. Его традиционно проводит Свято-Елисаветинский монастырь накануне Воскресения Христова.

На протяжении 2 недель запланированы литературно-музыкальные гостиные, концерты, спектакли, кинопоказы, встречи со священниками и уникальная ярмарка.

В 2026 году международная выставка-ярмарка собрала свыше 40 участников из 6 стран, где представлены изделия, созданные с молитвой. Также отдельного внимания заслуживает детская локация "Райский сад", где самым маленьким и юным рассказывают о сотворении мира.

Анна Вербицкая, куратор фестиваля "Радость":

"В этом году у нас большая программа для деток. Локация под названием "Райский сад" рассказывает о том, как создавался мир. Об этом можно узнать благодаря отрывкам из бытия и различным инсталляциям".