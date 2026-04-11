Православный мир в ожидании Пасхи
Автор:Лидия Заблоцкая
Считанные часы до свершения чуда. Большинство белорусов в ожидании Светлого Воскресения Христова. Это главный праздник в православном календаре.
Пасха - центр библейской истории. Праздник победы над смертью. Сегодня, в Великую Субботу, верующие шли в храмы, чтобы стать частью богослужений и освятить традиционные угощения. Съемочные группы "Первого информационного" наблюдали за ходом подготовки к Пасхе.
В Свято-Духовом кафедральном соборе пройдет главное праздничное богослужение. С какими чувствами белорусы провели эту Великую Субботу, смотрите в видео.