Православный мир встречает Пасху

Кульминацией вечерних богослужений, своеобразным сигналом о наступлении Пасхи стал крестный ход - это торжественное шествие верующих навстречу воскресшему Христу. Оно прошло у Свято-Духова кафедрального собора в Минске. Там же митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси возглавил ночную божественную литургию.

12 апреля в храмах продолжается освящение праздничной пищи. Яйца являют собой символ новой жизни. Их традиционный красный цвет символизирует кровь Христа.

Священнослужители сменят свои облачения на красные. В храмах пройдут торжественные службы, чтения сменят на песнопения, будут открыты Царские врата. На всю округу будет слышен звон колоколов.