Православные монастыри Беларуси открыты для всех, кто ищет поддержку и ответы на важные вопросы

От духовного единства - к общественному согласию. Белорусская православная церковь продолжает вносить вклад в сохранение традиционных ценностей. Так, православные монастыри открыты для всех, кто ищет поддержку и ответы на важные вопросы. Здесь проходят встречи с молодыми людьми, педагогами и семьями, посвященные вере и нравственным ценностям. Обители активно работают с учебными заведениями, помогая воспитывать новое поколение. Также организуются онлайн-лекции и встречи в дистанционном формате.

"Монастыри - это жемчужина белорусского, и не только, православия. Это тот исток, точка отсчета, откуда начинается не только вера, но и нравственность, и мораль. В современном мире, когда глобализация, цифровизация не только помогают выживать, но и становятся угрозой для размытия традиционных ценностей, роль духовных центров - прежде всего воспитание людей, с тем, чтобы не забывалась ни история, ни культура, ни традиции. Это те места, куда можно прийти, прикоснуться к своим истокам".