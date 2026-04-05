Православные с молитвой отметили Вербное воскресенье

Сакральный день сегодня и в православном календаре - Вход Господень в Иерусалим. Он же в народе - Вербное воскресенье. Главную праздничную литургию принял столичный храм в честь иконы Божией Матери "Всех Скорбящих радость".

Уже в 10 утра к молитвам присоединились сотни верующих - в пространстве одного из крупнейших приходов Беларуси не было свободного места. Богослужение возглавил митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

Белорусы присоединялись к богослужениям по всей стране.

Сегодня насчитывается более 1700 православных храмов. Каждый прихожанин освятил вербу - наш символ евангельского события, когда Иисус Христос, незадолго до своих страданий и смерти, входил в Иерусалим, а дорогу ему восторженно застилали ветвями пальмы. Из-за климата именно "проснувшаяся" в числе первых верба стала благословением и главным оберегом от бед.