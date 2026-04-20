3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Православные верующие встречают Радуницу - что приносить на могилу, с какой молитвы начать день
Православные верующие 21 апреля встретят Радуницу - день особого церковного поминовения усопших. Традиционно она приходится на девятый день после православной Пасхи. В храмах звучат заупокойная молитва и пасхальные песнопения.
Радуница - этой датой объединены церковный и народный календари. Этот день христиане отмечали еще в древности. И сегодня миллионы белорусов молятся и посещают места захоронений предков. На кладбища приезжают семьями: наводят порядок, к могилам несут цветы, зажигают лампады.
К слову, мнение о том, что Радуница - день скорбный, ошибочное. Название происходит от слова "радость", ибо главный смысл даты в том, чтобы помолиться за ушедших в храме и прийти на их могилы, чтобы помянуть родных и близких своих предков обязательными словами Пасхи: "Христос воскресе!" - "Воистину воскресе!" Радуницу и называют Пасхой умерших.
Церковный устав гласит, что в этот день особенно важна молитва за родные души. В храмах проводят литургии и служат панихиды. Именно в день Радуницы совершается первое заупокойное богослужение. Часто праздник окутан множеством языческих обрядов, суеверий и заблуждений.
Иерей Игорь Лысенок, клирик прихода храма равноапостольной Марии Магдалины в Минске:
"Не следует на кладбищах предаваться употреблению пищи, поскольку это святое место. И испокон веков именно на кладбищах никогда не проходило ничего подобного. Поэтому кладбище - это то место, где должна совершаться молитва. Как проводить праздник Радуницы? В первую очередь следует прийти в храм для того, чтобы подать записку, помолиться за своих усопших родных. Попросить у Господа, чтобы Господь простил их вольное или невольное согрешение".
Путь к предкам начинается с молитвы по всем христианским канонам. На сегодняшний день в праздновании Радуницы есть один спорный момент. Это экологичный подход. В последнее время мы можем столкнуться с тем, что все большее количество людей приносят на могилки своих предков искусственные цветы. Но насколько это правильно? Ведь если память жива, можем ли мы приносить пластиковые цветы? Ответ на этот вопрос у церкви однозначный.
Иерей Алексей Мосесов, клирик прихода храма святителя Николая Японского в Минске:
"Искусственных цветов однозначно нет. Живое, красивое, благоухающее должно быть. Это украшает наш мир".
Протоиерей Петр Демьянчук, клирик Свято-Духова кафедрального собора Минска:
"Споры есть. Я думаю, что все-таки живое есть напоминание о Боге, который создал это живое. Цветы, траву, растения, кустарники - это все творения Божие. А искусственные цветы, мне так кажется, это все творение рук человеческих. Поэтому преимущество имеет творение Божие".
Радуница, пожалуй, единственный народный обычай, который признала церковь, сделав его общецерковным днем памяти.