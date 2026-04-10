Православные верующие ждут главный символ Пасхи - схождения Благодатного огня в Иерусалиме
Чудо свершится, несмотря на тревожную обстановку на Святой земле. Православные верующие ждут главный символ Пасхи - схождения Благодатного огня в Иерусалиме.
12 апреля с 9:00 огонь веры освятит Свято-Духов кафедральный собор в Минске. А после по традиции лампады отправятся в приходы Беларуси.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси: "Это соприкосновение со святыней, с Гробом Господним, откуда износится огонь Благодатный, чтобы это освящало весь мир, страны, народы, вдохновляло людей, укрепляло их веру. И это знак особой попечительной любви Бога о людях, чтобы вера наша была крепкая, чтобы вера наша была исполнена радости, любви и благодарения Богу. А передача Благодатного огня с одного места в другое - это и определенные труды и заботы, и вместе с тем также проявление заботы от других людей. Радость Пасхи всех объединяет и вдохновляет".
Великая суббота: день молчаливого ожидания Пасхи
11 апреля в православном календаре Великая суббота. Это последний день Страстной недели. Согласно канону, тело Христа во гробе, а его душа сошла в ад, чтобы провозгласить о спасении каждого человека.
Верующие в таинственном ожидании и молчании, все страдания позади. Субботним утром в храмах проходит одна из самых красивых служб года - вечерня с литургией святого Василия Великого. Люди идут в храмы с пасхальными корзинами для их освящения. В минском Свято-Духовом кафедральном соборе священнослужители благословят куличи, пасхи и яйца с 11:00 до 21:00.