Чудо свершится, несмотря на тревожную обстановку на Святой земле. Православные верующие ждут главный символ Пасхи - схождения Благодатного огня в Иерусалиме.

12 апреля с 9:00 огонь веры освятит Свято-Духов кафедральный собор в Минске. А после по традиции лампады отправятся в приходы Беларуси.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси: "Это соприкосновение со святыней, с Гробом Господним, откуда износится огонь Благодатный, чтобы это освящало весь мир, страны, народы, вдохновляло людей, укрепляло их веру. И это знак особой попечительной любви Бога о людях, чтобы вера наша была крепкая, чтобы вера наша была исполнена радости, любви и благодарения Богу. А передача Благодатного огня с одного места в другое - это и определенные труды и заботы, и вместе с тем также проявление заботы от других людей. Радость Пасхи всех объединяет и вдохновляет".

Великая суббота: день молчаливого ожидания Пасхи

11 апреля в православном календаре Великая суббота. Это последний день Страстной недели. Согласно канону, тело Христа во гробе, а его душа сошла в ад, чтобы провозгласить о спасении каждого человека.