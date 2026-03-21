Праздник "Гуканне вясны" прошел в Строчицах
Автор:Наталья Бордиловская
Со стародавних времен ради скорейшего расцвета природы наши предки исполняли красивый самобытный обряд "Гуканне вясны". Его бережно сохранили и современные белорусы.
По-особенному - с учетом аутентики - первый весенний обряд календаря прошел в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта "Строчицы". Во время праздника прошел древний белорусский обряд зазывания весны, сопровождающийся веселыми и шумными гуляньями. (подробности - в видео).