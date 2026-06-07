Праздник мира и добрососедства продолжается - Августовский канал собирает друзей

ХV Республиканский фестиваль национальных культур завершился. Но праздник дружбы на гостеприимной гродненской земле продолжается.

Все внимание 7 июня уделено Августовскому каналу. В программе еще одно театрализованное шествие, выступления творческих коллективов и гастрофест блюд из тертого картофеля.

Для удобства гостей праздника из Гродно на Августовский канал были организованы дополнительные автобусы. Есть трансфер и обратно. Начались мероприятия в 12:00 и завершатся ближе к 20:00. Фишка этого праздника - свадебные традиции. Абсолютно каждый район Гродненской области представил свои.

Здесь же проходит областной фестиваль "Скарбы Гродзеншчыны". Основная тема - образ женщины-матери, хранительницы семьи.