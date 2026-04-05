Праздник, символизирующий победу жизни над смертью: католики всего мира празднуют Пасху
5 апреля католики всего мира празднуют Пасху. Минувшей ночью латинский патриарх Иерусалима возглавил пасхальное всенощное бдение в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за войны на Ближнем Востоке к патриарху присоединилось небольшое число священнослужителей - ограничения на доступ в храм ввели израильские власти.
На прошлой неделе полиция впервые за многие столетия не позволила католическим иерархам войти в храм Гроба Господня в Вербное воскресенье, что вызвало волну возмущения по всему миру. На сей раз израильские власти одобрили проведение службы, но с ограничениями.
В Мексике Великую субботу отметили сожжением Иуды
В Мексике Великую субботу завершили церемонией сожжения Иуды. Хотя ритуал и является религиозным, в нем всегда присутствуют политические акценты. На сей раз участники сожжения превратили мероприятие в пацифистскую демонстрацию - они не только впоминали события двухтысячелетней давности, но и выступали за скорейшее установление мира на Ближнем Востоке.
Пасху в Австралии отмечают католики и англикане
Раньше всего праздник святой Пасхи пришел в Австралию. В крупнейших городах страны в храмах собрались верующие - здесь этот праздник отмечают не только католики, но и прихожане англиканской церкви. Местные службы возглавили католический и англиканский архиепископы Австралии. Богослужения в Австралии оказались многолюдными, поскольку Пасху здесь отмечают не только люди воцерковленные, но и многие атеисты, а также приверженцы иных религий.