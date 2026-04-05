Праздник, символизирующий победу жизни над смертью: католики всего мира празднуют Пасху

5 апреля католики всего мира празднуют Пасху. Минувшей ночью латинский патриарх Иерусалима возглавил пасхальное всенощное бдение в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за войны на Ближнем Востоке к патриарху присоединилось небольшое число священнослужителей - ограничения на доступ в храм ввели израильские власти.



На прошлой неделе полиция впервые за многие столетия не позволила католическим иерархам войти в храм Гроба Господня в Вербное воскресенье, что вызвало волну возмущения по всему миру. На сей раз израильские власти одобрили проведение службы, но с ограничениями.

Церемонией сожжения Иуды в Мексике

В Мексике Великую субботу отметили сожжением Иуды

В Мексике Великую субботу завершили церемонией сожжения Иуды. Хотя ритуал и является религиозным, в нем всегда присутствуют политические акценты. На сей раз участники сожжения превратили мероприятие в пацифистскую демонстрацию - они не только впоминали события двухтысячелетней давности, но и выступали за скорейшее установление мира на Ближнем Востоке.

Пасху в Австралии отмечают католики и англикане